إلهام الفضالة: "هذا سر نجاح عملية التكميم التي أجريتها"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة عن نحافتها وسبب نجاح عملية التكميم، قائلة: "تكميم وأنا ما اختربت معي عملية التكميم لأني إذا زدت أزيد 4 كيلو أسوي كنترول، ليش ما اختربت عمليتي السبب أنه أنا بس أشبع أهد صحني وأقوم خلاص، أهم شنو لا لما يشبعون ينطرون اللقمة تنزل ويردون يكملون".
على صعيد آخر شاركت إلهام الفضالة مؤخرا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو أثارت فيه الجدل بتصريحاتها عن أغلى حقائبها.
واستغربت إلهام إنفاق أشخاص أموالهم على شراء الحقائب، على اعتبار أنها فخمة وثروة، وأضافت: "ليه إن شاء الله أشتري شنطة بـ800 ألف ريال أو 30 ألف؟ هذه ليست قناعاتي. أنا أغلى شنطة عندي بـ3 آلاف ريال (أي 800 دولار أميركي تقريباً)، وحتى تحسّفت إني شريتها!".
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