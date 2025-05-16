بعد عقود من الشائعات.. وثيقة تكشف حقيقة زواج عبد الحليم حافظ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت عائلة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أنها ستكشف، مساء اليوم الجمعة 16 أيار/مايو 2025، عن مفاجأة كبرى تتعلق بشائعة زواجه من فنانة مشهورة، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل أن وثيقة أصلية سيتم نشرها الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ستُفنّد كل الروايات المتداولة، وتؤكد بشكل قاطع أن عبد الحليم لم يرتبط رسميًا بأي فنانة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجدل والشائعات التي رافقت اسم العندليب حول حياته الخاصة، وتحديدًا علاقته بعدد من نجمات جيله.

الشركة المنظمة لحفل “سواح” تنفي وجود أي نزاع قانوني

وفي سياق متصل، نفى أحمد عبيد، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل “سواح” بالمتحف المصري الكبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر قناة القاهرة والناس، علمه بأي دعوى قانونية من أسرة عبد الحليم حافظ ضد شركته.

وأكد عبيد أن شركته حصلت على جميع التراخيص الرسمية الخاصة بالحفل، مضيفًا أن أحد ورثة العندليب طالب بالحصول على مبلغ مالي تم التفاوض عليه، لكن العرض الذي تجاوز 100 ألف جنيه رُفض من قبلهم.

وأشار إلى أن الحفل أُقيم بشكل قانوني وبرعاية وزارة الثقافة المصرية، كما كشف عن استعداد الشركة لتنظيم حفل ضخم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.