بعد الجدل حول علاقتهما: آنا دي أرماس تخرج عن صمتها بشأن توم كروز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ فبراير الماضي، ارتبط اسم النجمة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس بالنجم العالمي توم كروز، بعد تداول أنباء عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما، خاصة بعد ظهورهما المتكرر معاً في مناسبات خاصة وعشاءات جمعت بينهما في لندن. ومع تصاعد التكهنات، خرجت دي أرماس عن صمتها لتوضيح حقيقة هذه العلاقة.

وخلال ظهورها الأخير في برنامج Good Morning America للترويج لفيلمها الجديد From the World of John Wick: Ballerina، سُئلت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً عن مستقبلها المهني وما تردد بشأن تعاونها مع “نجم شهير وخبير في الحركات الخطرة”، في إشارة غير مباشرة إلى توم كروز.

وردّت دي أرماس قائلة: “نحن نعمل بالتأكيد على العديد من المشاريع، ليس مشروعاً واحداً فقط، بل بضعة مشاريع مع دوغ ليمان وكريستوفر ماكواري، وبالطبع توم، وأنا متحمسة جداً”، مؤكدة بذلك وجود تعاون مهني مشترك دون الإشارة إلى أي علاقة شخصية.

شائعات العلاقة بدأت من عشاء في لندن

انطلقت الشائعات لأول مرة بعد أن شوهد توم كروز وآنا دي أرماس يتناولان العشاء في لندن مع وكلاء أعمالهما في فبراير الماضي. وزادت التكهنات بعد ظهورهما معًا في نزهة بمناسبة عيد ميلاد دي أرماس السابع والثلاثين، وكذلك خلال حضورهما المشترك حفل عيد ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين في 3 مايو.

توم كروز يشعل أجواء مهرجان كان

على صعيد آخر، خطف توم كروز الأضواء في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث حضر العرض العالمي الأول للجزء الثامن من سلسلة Mission Impossible، بعنوان Mission: Impossible – The Final Reckoning، ضمن أجواء احتفالية مبهرة تخلّلها عزف حي لموسيقى الفيلم الشهيرة على درجات قصر المهرجانات.

وانضم إلى كروز طاقم الفيلم، من بينهم: أنجيلا باسيت، بوم كليمنتيف، هايلي أتويل، هانا وادينغهام، وسايمون بيغ، بحضور لافت من نجمات عالميات مثل هالي بيري، إيفا لونغوريا، زوي سالدانا، نسرين طافش، ويسرا وغيرهن.

يُذكر أن هذه المشاركة هي الثالثة لتوم كروز في مهرجان كان، بعد ظهوره الأول عام 1992 مع فيلم Far and Away، ثم عودته في 2022 مع Top Gun: Maverick، حيث نال السعفة الذهبية الفخرية تكريمًا لمسيرته.