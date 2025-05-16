كريم عبد العزيز في “المشروع X”.. عرض مبكر وتقنيات عالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم كريم عبد العزيز لافتتاح موسم أفلام عيد الأضحى 2025 مبكرًا، من خلال فيلمه الجديد “المشروع X”، الذي ينطلق عرضه في صالات السينما المصرية يوم 21 مايو الجاري، على أن يُعرض في الدول العربية ابتداءً من 5 يونيو المقبل، ويُقدَّم ضمن تجربة سينمائية ضخمة تتضمن أكشن، مطاردات، وتقنيات عرض عالمية.

أسرار حضارية قد تُغيّر العالم

يجسّد كريم عبد العزيز في الفيلم شخصية “يوسف الجمال”، وهو عالم مصريات يعاني من اضطرابات نفسية، يجد نفسه فجأة أمام أسرار حضارية قديمة قادرة على تغيير مصادر الطاقة في العالم، مما يضعه في مواجهة مباشرة مع منظمة دولية غامضة تسعى إلى إسكاته ومنع تسريب تلك الاكتشافات، فيدخل في سلسلة مطاردات خطيرة تتصاعد أحداثها على مدار الفيلم.

عرض عالمي بـ4 تقنيات متقدمة

فيلم “المشروع X” يُعد من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث جرى تصويره في خمس دول: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة، ويُعرض باستخدام أحدث تقنيات السينما العالمية:

IMAX

4DX

Dolby Atmos

ScreenX

ما يوفّر تجربة صوتية وبصرية فريدة من نوعها للجمهور في العالم العربي.

أبطال “المشروع X” وقصته

الفيلم من بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد.

العمل من قصة وإخراج بيتر ميمي، وشارك في التأليف أحمد حسني، ومن إنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول رحلة يوسف الجمال وفريقه عبر مصر والفاتيكان وأمريكا اللاتينية وحتى البحر المفتوح، في محاولة لكشف سر بناء الهرم الأكبر، وسط مطاردات وصراعات تكشف عن نظرية علمية جريئة، فهل يتمكن من الوصول إلى الحقيقة؟