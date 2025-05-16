أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بـ لوك جديد.. ودّع شاربه الشهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر النجم المصري أحمد العوضي خلال الساعات الماضية قائمة الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل، بعدما فاجأ جمهوره بـ”لوك” جديد” تخلّى فيه عن شاربه الشهير، الذي رافقه لسنوات وكان جزءًا من مظهره في معظم أعماله الدرامية.

ونشر العوضي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة له بمظهره الجديد، وعلّق عليها بسخرية قائلاً: “مساء الفل على إخواتي الشنبات”، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين الجمهور الذي اعتاد عليه بالشخصية القوية والشارب اللافت.

وفي لفتة طريفة لجذب التفاعل، أطلق العوضي مسابقة عبر صفحته الرسمية، واعدًا بجائزة مالية كبيرة لمن يتمكن من توقع طبيعة مشروعه الفني المقبل، حيث كتب: “سؤال المسابقة رقم 70: العمل الجاي ليا إن شاء الله فيلم؟ مسلسل رمضان 2026؟ فيلم ومسلسل؟ 30 فايز من إخواتي، هلمّ الورق كمان 4 أيام. شارك السؤال مع إخواتك”.

ويأتي هذا التفاعل بعد النجاح الكبير الذي حققه العوضي في رمضان 2025 من خلال مسلسل “فهد البطل”، الذي جمع بين الطابع الشعبي والخط الصعيدي، وشاركه في بطولته كل من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وقدّم العوضي في المسلسل شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بعد مقتل والده على يد عمه، ويبدأ حياة جديدة في القاهرة قبل أن يدخل في صراعات دامية ويقرر الانتقام ممن ظلموه.

ويُترقّب أن يكشف العوضي قريبًا عن تفاصيل مشروعه الجديد، في ظل اهتمام متزايد من الجمهور وتحليلات متداولة عبر مواقع التواصل حول نوعية العمل المقبل.