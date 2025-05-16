رحلة سينمائية أوروبية بانتظار مصطفى شعبان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الشركة المنتجة لفيلم “مملكة” التحضيرات النهائية لانطلاق تصوير العمل الجديد الذي يُمثّل عودة النجم مصطفى شعبان إلى شاشة السينما بعد غياب استمر نحو 15 عاماً، منذ آخر أفلامه “الوتر” الذي عُرض عام 2010.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025، حيث يتضمن العمل عددًا من المشاهد الخارجية التي ستُصوَّر في سويسرا أو النمسا، وتعمل الشركة المنتجة حاليًا على معاينة مواقع التصوير في الدولتين لاختيار الأنسب. يأتي ذلك بالتوازي مع استكمال التعاقدات وتسكين باقي الأدوار.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم إلى جانب مصطفى شعبان، أبرزهم: هيفاء وهبي، محمد أنور، وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج وائل علي ومحمد عبد الحميد. وينتمي “مملكة” إلى فئة أفلام الأكشن الكوميدي.

وفي سياق متصل، اعتذر مصطفى شعبان عن المشاركة في فيلم “المشروع X” إلى جانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري، ليحلّ مكانه الفنان إياد نصار. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول مغامرة غامضة لاكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، تأخذ فريق العمل من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية.

يُذكر أن آخر أفلام مصطفى شعبان كان “الوتر”، من إخراج مجدي الهواري، وشاركه بطولته كلّ من غادة عادل، أحمد السعدني، وأروى جودة، وقدّم فيه شخصية ضابط شرطة يحقق في جريمة قتل غامضة.

وفي موسم رمضان 2025، تألق مصطفى شعبان في بطولة مسلسل “حكيم باشا”، الذي شكّل أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، وسلوى خطاب، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.