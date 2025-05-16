مزاعم اغتصاب.. استبعاد تيو نافارو موسي من مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان كان السينمائي استبعاد الممثل تيو نافارو موسي من الظهور على السجادة الحمراء، على خلفية مزاعم تتعلّق بالاعتداء الجنسي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس ومجلة تيليراما الفرنسية.

ويشارك نافارو موسي بدور ثانوي كضابط شرطة في فيلم “دوسييه 137” (Dossier 137) للمخرج دومينيك مول، والمقرر عرضه للمرة الأولى يوم الخميس ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

ووفق ما نشرته تيليراما، فإن ثلاث نساء سبق أن ارتبطن بالممثل اتهمنه بالاغتصاب في أعوام 2018 و2019 و2020. ورغم إسقاط القضية الشهر الماضي بسبب عدم كفاية الأدلة، فإن النساء الثلاث يعتزمن الاستئناف ورفع دعوى مدنية.

وفي تعليقه على القرار، أكّد مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو أن استبعاد الممثل جاء بسبب وجود إجراءات قانونية ما تزال جارية، قائلاً: “الإجراءات لا تزال مستمرة، ولذلك تم اتخاذ هذا القرار”.

ويأتي هذا التطور في وقت يتشدّد فيه مهرجان كان في التعامل مع قضايا السلوك الجنسي، في ظلّ حرصه على تقديم صورة تتماشى مع المعايير الأخلاقية المتوقعة من فعالية دولية بهذا الحجم.