كريس براون موقوف في بريطانيا.. والاتهام عنيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت الشرطة البريطانية مغني الـ”آر أند بي” الأميركي كريس براون، الحائز على جائزة غرامي، في فندق بمدينة مانشستر فجر الخميس، للاشتباه في ضلوعه في اعتداء جسدي عنيف وقع عام 2023 داخل ملهى ليلي في لندن، وفق ما أوردته صحيفتا دايلي تلغراف وذا صن.

وذكرت شرطة العاصمة لندن أنها احتجزت رجلًا يبلغ من العمر 36 عامًا (دون الكشف عن اسمه رسميًا)، بشبهة التسبب في أذى جسدي خطير، مؤكدة أنه لا يزال قيد الاحتجاز.

وبحسب صحيفة ذا صن، فإن الاعتقال جاء على خلفية بلاغ يتعلق باعتداء على المنتج الموسيقي آبي دياو بزجاجة مشروب في ملهى “تايب” الليلي الراقي بحي مايفير وسط لندن، في فبراير 2023.

وكان براون قد وصل إلى مطار مانشستر يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة، ضمن جولة من الحفلات المقررة له في المملكة المتحدة خلال الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: “تم القبض على رجل يبلغ 36 عامًا في فندق بمانشستر بعد الساعة الثانية صباحًا يوم 15 أيار، للاشتباه في إلحاقه أذى جسديًا خطيرًا، وهو لا يزال قيد الاحتجاز.”

ويأتي هذا التطور في وقت تتجدّد فيه الانتقادات المحيطة بالمغني الأميركي، الذي اشتهر في بداياته بأدائه القوي في موسيقى “آر أند بي”، قبل أن يتحوّل لاحقًا إلى موسيقى الراب. وقد تضررت سمعته على مدار السنوات الماضية بسبب سلسلة من قضايا العنف الأسري والاعتداءات، أبرزها إدانته عام 2009 بضرب النجمة العالمية ريهانا، التي كانت شريكته في ذلك الوقت، قبل حفل توزيع جوائز غرامي، ما أجبرها حينها على الانسحاب من الحفل.