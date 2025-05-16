مفاجأة جديدة من عبير نعمة.. بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة اللبنانية عبير نعمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو تشويقيًا قصيرًا لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “من بعدك”، والمقرر طرحها رسميًا في 20 أيار الجاري.

الأغنية الجديدة تأتي من إنتاج Universal Music MENA، وهي من كلمات وألحان جاد عبيد، الذي تولّى أيضًا مهمة التوزيع الموسيقي، فيما أخرج الكليب المخرج رافي طنوس.

ويُنتظر أن تحمل “من بعدك” طابعًا عاطفيًا يليق بأسلوب عبير نعمة، التي باتت تُعرف بأعمالها الفنية الراقية ذات الحس الإنساني والهوية الموسيقية المميزة.