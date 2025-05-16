كيم كارداشيان تدخل عالم المحاماة: “كل شيء عادل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت منصة Hulu الإعلان التشويقي الأول لمسلسل الدراما القانونية المنتظر “كل شيء عادل” (All’s Fair)، من توقيع المخرج الشهير راين ميرفي، وبطولة مجموعة من ألمع نجمات هوليوود، في مقدمتهن كيم كارداشيان، نعومي واتس، نيكي ناش بيتس، وغلين كلوز.

ورغم عدم تحديد موعد العرض الرسمي، إلا أن المسلسل من المقرر إطلاقه في الخريف المقبل على منصة Hulu داخل الولايات المتحدة، وعلى Disney+ عالميًا.

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من محاميات الطلاق القويات اللواتي يتركن شركة يهيمن عليها الرجال، ليبدأن مشوارهن الخاص بتأسيس مكتب قانوني يُدار بكفاءة نسائية فريدة. ويغوص العمل في تفاصيل معقدة من العلاقات والانفصالات رفيعة المستوى، حيث تتعامل البطلات مع قضايا غامضة، وفضائح، وتحولات ولاء، في عالم يتقاطع فيه المال والحب والنفوذ.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجمات، كلّ من: تيانا تايلور، ماثيو نوسزكا، سارة بولسون، وغلين كلوز، فيما يتولى راين ميرفي مهام الإخراج والكتابة والإنتاج التنفيذي، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة مثل جون روبن بايتز، جو باكوين، جيمي باتشينو، لين غرين، وريتشارد ليفين.

كما تساهم نجمات العمل في الإنتاج التنفيذي، وبينهن كيم كارداشيان، غلين كلوز، سارة بولسون، ونعومي واتس، إلى جانب مشاركة كريس جينر، أنتوني همنغواي، وأليكسيس مارتن وودال ضمن فريق الإنتاج.

يُنتظر أن يقدّم “All’s Fair” رؤية جديدة جريئة لصراعات النساء في ساحات العدالة والحياة، مع مزيج من القوة، الذكاء، والدراما المعاصرة، في واحد من أكثر الأعمال ترقّبًا في موسم الخريف المقبل.