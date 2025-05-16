ياسمين رئيس ودرّة في مواجهة يسرا في “السّتّ لما”. 

تعاقدت كلّ من الممثّلتَين ياسمين رئيس ودرّة على المشاركة في بطولة فيلم “السّتّ لما” أمام الممثّلة يسرا، إذ تواصل المنتجة ندى السّبكي تحضيراتها تمهيدًا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، إذ تستمرّ عمليّة التّعاقدات مع الممثّلين المشاركين في البطولة.

فيلم “السّتّ لما” بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درّة، ماجد المصري، محمود البزّاوي، رانيا منصور، دنيا سامي وعدد آخر من الممثّلين. والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السّبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

نذكر أنّ ياسمين رئيس قدّمت العام الماضي فيلمَين الأوّل، “الفستان الأبيض” وتمّ عرضه في شهر نوفمبر ٢٠٢٤، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف. وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” الّذي تمّ عرضه فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

أما درّة فقد سبق أن ردّت على سؤال موقع “الخليج 365” هل ستكرّر تجربة الإخراج قالت إنّها ستفعل ذلك في الوقت المناسب، لافتةً إلى أنّ الفيلم الأوّل من إخراجها، بعنوان “وين صرنا” ،سيُعرض في أوروبا ومهرجانات عالميّة وبعد ذلك إن وجدت فكرة معيّنة وأحبّتها، ستقوم بإخراجها.