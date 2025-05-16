شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتعاقد على فيلم "الست لما" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمة درة تعاقدها على بطولة فيلم الست لما مع النجمة يسرا، وتتواصل تحضيراته خلال الوقت الحالى للبدء فى التصوير الأسبوع المقبل، لمدة يوم أو يومين، على أن يتم استئنافه بعد عيد الأضحى المقبل، وتستمر عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.



جرة مع المنتجتين ندى ورنا السبكي والفنان محمود البزاوى ورانيا منصور

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

وتعود يسرا للسينما بفيلم الست لما بعد غياب 3 سنوات وتحديداً منذ تقديمها فيلم "جدران" عام 2022، وشاركها بطولة الفيلم نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، فراس سعيد وحنان سليمان، وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، وإخراج محمد بركة، وتدور الأحداثه في اطار رعب تشويقى حول ليلى التي تضطر للانتقال الى منزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها.

وكانت الفنانة درة قد سجلت عودتها إلى السينما التونسية العام الماضى، بعد غياب ما يقرب من 13 عاماً، وذلك خلال فيلم "صاحبك راجل" الذي انطلق في دُور السينما بتونس في ديسمبر الماضي. والفيلم من إخراج قيس شقير. وتأليف زين العابدين المستوري، وأحمدالصيد. ويُشارك في بطولته عددٌ من الفنانين التونسيين بجانب درة، منهم: كريم الغربي، سفيان الداهش، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي.