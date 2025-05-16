شكرا لقرائتكم خبر عن "الجاذبية صفر" على مسرح الجيزويت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الجمعة الموافق 16 مايو، العرض المسرحي "الجاذبية صفر" على مسرح الجيزويت، في تمام الساعة الثامنة مساء، العرض تصميم وإخراج بسنت غريب، تصميم مزيكا فوزوز، ستايلست رهف توفيق، تصميم إضاءة أحمد عبد النبي، تصوير عبد الرحمن مدحت، مروة نظيف،هادي أسامة، وبطولة كل من شاهيناز أشرف، سمكة عادل، باسل عمرو، مايا عصام، تربو، ميرنا أسامة، مريم لبيب، محمد ناجي، فاطمة حاتم، عزيز برعي.

وتدور فكرة العرض حول ماذا لو أصبحت الأرض بدون جاذبية؟، الجاذبية صفر هي محاوله للطيران لعدم لمس الأرض، وهي محاولة لملاحقة آخر أحلامنا وما تبقي من شبابنا، انعدمت الأحلام لتلاشي فرص تحقيقها، محاولة لسباق الزمن واختلاق فرص وسط الزحام محاولة لإخفاء التجاعيد بمحاربة المجريات، فهي محطات نمر بها منذ الولادة، وما زال آخر المطاف لم يأتِ بعد ولكن مرورنا بمحطات كثيرة تجعلنا نخشى ما هو قادم، فنحن جيل يحارب الفشل.

عرض الجاذبية صفر يعبر عننا شباب تبحث عن الحب والأمل، شباب تحلم أن تري نفسها وسط أحداث كثيرة متتالية، لم تعد تستطيع أن تحلم حتى في المنام بحياة أفضل.

يذكر أن مخرجة العرض بسنت غريب هي ممثلة وراقصة وتدربت علي يد مدربين مصريين وأجانب كما درست الرقص المعاصر بستوديو دانسبيل للرقص المعاصر كما شاركت في العديد من العروض كراقصة محترفة، شاركت بموكب نقل المومياوات وبدأت ممارستها لليوجا عام 2017 كما أصبحت مدربة لها عام 2021.