بسنت شوقي: ارتباط اسمي بـ محمد فراج ظلمنى

لا أحب الحديث عن حياتي الشخصية في الإعلام

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لست شخصية غيورة

بسنت شوقي مع ياسمين عبد العزيز في "وتقابل حبيب"

View this post on Instagram A post shared by Passant Shawky | بسنت شوقى (@passantshawky)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 01:19 مساءً - قالت الفنانة، إنّ ارتباطها باسم زوجها الفنان، من الناحية الفنية، قد ظلمها بشكلٍ كبير وذلك على المستوى الفني، ولم تتطرق كثيرًا للحديث باستفاضة عن تلك المعاناة التي تواجهها، خوفًا من رد فعل الجمهور، وتفاعله مع كلامها، مُشيرة إلى أنّ شخصيتها تغيرت كثيرًا، وصارت غير قادرة نفسيًا على الدخول في جدال ومناوشات مع البعض، عكس السنوات الماضية، مازحة بقولها: "أنا فيّ اللي مكفيني، إحنا أصحاب مرض".وأوضحت بسنت شوقي، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم FM"، إنها لا ترغب في الظهور بالبرامج التلفزيونية والإذاعية كثيرًا، إلا في حالة الحديث عن أعمالٍ فنية لها، إذ أنها لا تُفضل التطرق إلى كواليس حياتها الشخصية، "متابعة "أحب أظهر في برامج لما هتكلم عن شغلي بس، لكن في المطلق لا، والكلام عن الحياة الشخصية لا.. أحب عندما تُذكر سيرتي تكون عن أعمالي الفنية فقط".ولفتت إلى أنها لم تحصل على الفرصة الفنية أو الدور الذي يُتيح لها إظهار موهبتها الفنية كاملة للجمهور حتى الآن، قائلة: "أحيانًا أشعر إن فرصة إن أظهر موهبتي لم تأتِ بعد".وحول شعورها بالغيرة تجاه زوجها محمد فراج، أكدت بسنت شوقي، إنها لا تشغر بالغيرة إطلاقًا، حتى أنه قد يسألها مُتعجبًا من ذلك في بعض الأحيان، متابعة "وأنا صغيرة كنت من الممكن أشعر بالغيرة على صديقتي، أو أمي، لكن بعد مرور الوقت، لم تعد هذه الصفة موجودة لدىّ".وتابعت أنها قد تشعر بالغيرة أحيانًا على زوجها، حال تعدِّ الطرف الآخر الحدود نوعًا ما، قائلة: "أنا في المطلق مش غيورة، كما أن هناك ثقة كبيرة في العلاقة الزوجية، وأنا ومحمد فراج علاقتنا ممتدة منذ فترة طويلة، وتحديدًا منذ مسلسل (تحت السيطرة)".يذكر أنّ الفنانة بسنت شوقي، شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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