هذا ما قالته إلهام علي وسارة طيبة لـ الخليج 365 عن تكريمهما في مهرجان كان

إلهام علي: تكريم اليوم تمكين حقيقي لنا

سارة طيبة: تأثرت بالصناعة المصرية وأحب مشوار منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 01:19 مساءً - أجرت "كاميرا الخليج 365" لقاءً خاصاً مع الفنانتين السعوديتينبالتزامن مع تكريمهما من قبلفي مبادرة ""، الذي يقام على هامش فعاليات الدورة الـ 76 من، حيث يتم الاحتفاء بالفنانتين السعوديتين ضمن 6 شخصيات نسائية مؤثرة في عالمفريق الفيديو:أجرى اللقاء: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشأعده للنشر: محمد المعصراويفي البداية، أشادت الفنانة إلهام علي بحضور "" الدائم في جميع المحافل، مضيفة: "بالنسبة لي فرحانة جداً، واليوم أرىيصعدن بخطوات ثابتة ومدعومات، وهناك تمكين حقيقي، وحضورنا هنا ليس بسبب التمثيل فقط، وإنما بشكل عام حضورنا في الصناعة يؤكد أننا نصعد السلم خطوة بخطوة، وأنا مبسوطة جداً اليوم ومعي الجميلة سارة طيبة، فنحن موجودتان لنمثل بلدنا، وإن شاء الله يكون خير تمثيل.يمكنكِ قراءة: إلهام علي من أدوار نسائية ملهمة إلى منصة التكريم في مهرجان كان 2025الفنانة سارة طيبة، أكدت خلال اللقاء أن لديها فكرة وتشعر بارتباطها بسيدات أخريات أيضاً، موضحة: "ساعات يكون عندنا كسيدات شكّ في أنفسنا، ونستكثر على أنفسنا النجاح، ولذلك أنا قررت أن تكون هذه هي لحظة الاستحقاق العالية، وأحس أنني تعبت فعلاً، وأشتغل على نفسي وأنني في المكان الصح، والوقت الصح، ومع الناس الصح، الحمد لله فخورة بنفسي ومن حولي أيضاً".وعن النساء في السينما، ورؤية فنانة استطاعت تحقيق مشوار كبير وملهم، قالتإنه من الصعب جداً تحديد أبرز سيدة في السينما حالياً، موضحة: "الفن عبارة عن أذواق تختلف مع الوقت، وبالنسبة لي مودي في الوقت الحالي ذاهب إلى النجمة العالمية ساندرا بوليك، فأحب متابعة أعمالها الجديدة والقدمة، ويأتيني إلهام معها جداً، وأشعر أنني أقتبس منها العديد من الأمور.فيما أكدت سارة طيبة أنه عندما يتم الحديث عن النساء في السينما؛ يخطر في بالها أسماء فنانات مهمات في الصناعة، وشهدت مشوارهن منذ صغرها، وبدأت تستوعبهنّ، مشيرة إلى أن من هذه الأسماء المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، وكذلك مواطنتها مريم نعوم؛ التي تعتبرها كاتبة عظيمة، ومعظم المسلسلات التي تعجبها تجدها من تأليف مريم نعوم، كما تحب رحلة منى زكي، لافتة إلى أنها تأثرت كثيراً بالصناعة المصرية، باعتبارها صناعة عربية حقيقية.اقرئي أيضاً: خاص لـ الخليج 365 سارة طيبة: مهرجان أفلام السعودية يعني الكثير بالنسبة لي وانتظروني بفيلم مع يعقوب الفرحانويُعد حفل "" السنوي، الذي تُنظّمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن فعالياتها في كان، من أبرز المحطات خلال المهرجان. ويحتفي الحفل هذا العام بست شخصيات نسائية مؤثرة في عالم السينما، وهنّ: المصرية أمينة خليل، السعودية إلهام علي، السعودية الصاعدة سارة طيبة، التايلاندية إنغفا وراها، المخرجة السورية غايا جيجي، والنجمة العالمية جاكلين فرنانديز.

يُذكر أن دورة مهرجان كان السينمائي 2025 تأتي تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالمياً، وتم اختيار فيلم "PARTIR UN JOUR" للمخرجة أميلي بونان للعرض بحفل الافتتاح، والذي يعدّ التجربة الأولى لها بالأفلام الروائية الطويلة، كما يعد اختيار الفيلم بمثابة تكريم لم يحظَ به أي مخرج آخر من قبل.

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