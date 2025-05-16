القصة الكاملة لإيداع نجل محمد رمضان دار رعاية

بداية أزمة ابن محمد رمضان

ابن محمد رمضان يواجه ضغوطاً نفسية شديدة

الاستئناف على الحكم خلال ساعات

حقيقة التصالح مع أسرة المجني عليه

أول رد فعل من محمد رمضان بعد صدور الحكم

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 01:19 مساءً - إيداع نجلدار رعاية، أثار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد صدور حكم ضده من قِبل محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على زميلٍ له، في أحد الأندية داخل محافظة الجيزة، حيث تغيب محمد رمضان وابنه عن حضور الجلسة التي عُقدت أمس الخميس، وسط مزاعم بأن الأخير أصيب بأزمة صحية طارئة.وبدأت أزمة نجل محمد رمضان، عندما وُجه له اتهام، قبل شهورٍ قليلة، بالاعتداء على طفل في الصف السادس الابتدائي يُدعى "عمر.م.س"، داخل أحد الأندية، بعد مشادة كلامية، مما تسبب له في أضرارٍ نفسية بالغة، فضلاً عن إصابته بكدمات في الوجه، الأمر الذي دفع والدة المجني عليه بتقديم بلاغ رسمي على الفور، ضد "علي محمد رمضان".ومن جانبه، أكد المحامي أحمد الجندي، المستشار القانوني للفنان محمد رمضان، أنّ القضية تعود إلى تعرض نجل الأخير للتنمر من قبل الطفل المُعتدى عليه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، لافتاً إلى أنّ ابن محمد رمضان يُعاني أضراراً نفسية هو الآخر؛ نظراً لصغر سنه، حيث إنه في عمر العاشرة تقريباً، بينما تطور الأمر بشكلٍ كبير وسريع؛ إذ أصيب بنزلة معوية إثر الضغوط النفسية الشديدة التي تعرض لها على مدار الأيام القليلة الماضية.وأوضح أنّ حكم إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية، ليس نهائياً، بل هناك درجات تقاضي أخرى؛ إذ سيتقدم خلال الساعات المُقبلة بطعن على الحكم، مُشيراً إلى أنه طلب من هيئة المحكمة تأجيل القضية لمدة أسبوع واحد، لحين تماثل ابن محمد رمضان للشفاء، ويتمكن من الحضور داخل المحكمة، إلا أنّ الطلب قوبل بالرفض، وصدر الحكم غيابياً.وكانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت تداول أنباء حول وجود نية للتصالح بين محمد رمضان ووالد المجني عليه، والتنازل عن القضية، إلا أنّ أسرة الضحية نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مؤكدة أنه لم يُجرَ التواصل معها إطلاقاً، فيما ظلت القضية متروكة للقضاء.محمد رمضان، لم يُعلّق على صدور حكم ضد ابنه علي، وإيداعه دار رعاية، ولم يُشِر إلى الأزمة إطلاقاً، بل احتفل بردود فعل جمهوره بشأن أغنيته الجديدة "البابا راجع"، والذي طرحها يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك متابعيه صوراً من تفاعل مُحبيه على كلمات الأغنية.

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