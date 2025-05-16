رامي جمال في حيرة بسبب ألبومه الجديد.. ما القصة؟

طرح الألبوم بعد عيد الأضحى

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أحدث أغاني رامي جمال

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سبب تأجيل ألبوم رامي جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 01:19 مساءً - يضع الفناناللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، المُقرر طرحه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025، وذلك بعدما سبق وتأجل مرتين، على مدار السبعة شهور الماضية، حيث لازال يختار اسم الألبوم حتى الآن.وكشف رامي جمال عن وقوعه في حيرة شديدة، بسبب اسم الألبوم، الأمر الذي دفعه لاستشارة أصدقائه وجمهوره لمُساعدته في اختيار الاسم المُناسب والتشويق له، قائلًا عبر حسابه على "إنستغرام": " الألبوم خلص وجاهز للنزول بعد العيد على طول إن شاء الله.. ومحتار بين 3 أسامي.. فاختاروا معايا (مش لاقيكي/ محسبتهاش/ يا حلاوتك).. اختاروا معايا"، فيما اقترحت عليه المطربة ساندي، باختيار اسم "يا حلاوتك".وكانقد طرح أغنيتين في شهر أبريل الماضي، عوضًا عن تأجيل الألبوم مرتين، وهما: "مش مجرد حب"، كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، و"يا قلبي مين" كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع محمود صبري، حيث قال: "بما إننا قررنا إن الألبوم في العيد الكبير إن شاء الله، ووحشتونا.. فقررنا ننزلكم أغنيتين.. وبعدها إن شاء الله نتقابل في الألبوم".وكانقد أعلن في يناير الماضي، عن تأجيل طرح الألبوم، إلى بعد شهر رمضان 2025، حيث قال عبر حسابه على منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام": "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت أن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقلت أنا عاوز وقت مناسب"، وأضاف: "شفت أن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت فمنها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكثر ولا نص ونص".

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