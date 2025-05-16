نادين نسيب نجيم تحصل على جائزة عالمية .. ولمن أهدتها؟

ميرنا وليد - بيروت - كرمت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بجائزة "القيادة النسائية" خلال حفل خاص نظّم ضمن فعاليات إطلاق برنامج شبكة تمكين المرأة، تحت رعاية منظمة اليونسكو لحقوق الإنسان وجمعية الأميرة شارلين من موناكو.

وشاركت نادين عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور التي توثق لحظة تسلّمها الجائزة من الممثلة وحفيدة الممثل تشارلي شابلن، كيارا شابلن، وأرفقتها برسالة مؤثرة أعربت فيها عن فخرها وامتنانها، قائلة: "يشرفني الحصول على جائزة القيادة النسائية في مهرجان كان. كممثلة، حظيت بفرصة سرد قصص تُجسد قوة المرأة ومرونتها، وكرائدة أعمال، أدركت أن القيادة الحقيقية تبدأ بالصدق واستخدام صوتك ورؤيتك لإلهام الآخرين".

وأضافت: "بالنسبة لي، القيادة لا تعني فقط لفت الأنظار، بل استثمار هذا الضوء لدعم وتمكين الآخرين. أهدي هذه الجائزة لكل امرأة تُحوّل شغفها إلى تأثير، ولكل من مهدن الطريق أمامي، ومن يسيرن معي، وللجيل القادم الذي يعيد رسم ملامح المستقبل".