سينتيا صموئيل تحتفل بعيد ميلاد زوجها بلحظات رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة اللبنانسية سينتيا صموئيل، بعيد ميلاد زوجها الممثل آدم بكري، بطريقة رومانسية.

وشاركت سينتيا متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جمعت فيه لقطات رومانسية مع زوجها ولحظات جميلة بمناسبات مختلفة، عايدته من خلالها بعيد ميلاده.

وأرفقت سينتيا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "عيد ميلاد سعيد لعالمي كله، أحبك كثيرا".

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بعلاقة الثنائي، وحرصوا على تهنئة آدم بعيده، كما تمنوا لهما حياة سعيدة سويا.

يذكر أن سينتيا تزوجت من آدم بكري في أيلول/ سبتمبر عام 2022 بحفل رائع حضره الأهل والأصدقاء.

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