سيرج مجدلاني وأندي خولي: "تعرضنا للتنمر لهذا السبب"

ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع "الفن" بالمخرجين اللبنانيين سيرج مجدلاني وأندي خولي، وقد أجرينا معهما مقابلة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية، نذكر تعاونهما مع بعضهما، الفنانين الذين يرغبان بالتعامل معهما، الموضوع الذي يحبان طرحه في كليب معيّن، تعرضهما للتنمر في طفولتهما.
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على صعيد آخر كان قد صوّر سيرج وأندي مؤخرا كليب للفنانة اللبنانية فانيسا العليا، وموقع الفن تواجد حينها في كواليس التصوير وأجرينا لقاء مع سيرج وأندي وفانيسا تناولنا فيه أجواء الكليب وفكرته.
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