توتر بين ديفيد بيكهام وابنه بروكلين والأمير هاري وميغان ماركل يتدخلان!

ميرنا وليد - بيروت - التقى الأمير هاري وميغان ماركل ببروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز، في وقت حساس يشهد فيه الطرفان ظروفًا عائلية متوترة ومتقاربة.

جاء اللقاء في ظل انقسام واضح داخل عائلة ديفيد بيكهام، خصوصاً بعد غياب بروكلين ونيكولا عن احتفالات عيد ميلاد والدته فيكتوريا بيكهام الخمسين، ما أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعة الخلاف داخل الأسرة.

مصادر مقربة أفادت بأن اللقاء تخلله حوار بين ميغان ونيكولا، حيث تحدثتا كل منهما عن تجربتها في الأخرى، بعد تعرضهما لاتهامات مماثلة من عائلات أزواجهما ومواجهتهما الاعلام الذي صورهما كمسببتي انقسام داخل العائلات ما أثر عليهما نفسياً. وقد عبّر هاري وميغان عن تعاطفهما الكبير مع بروكلين ونيكولا، وأكدا دعمهما الكامل لهما، خصوصاً أن هاري نفسه مرّ بتجربة مشابهة مع العائلة الملكية البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين ميغان ماركل وفيكتوريا بيكهام كانت قد توترت سابقًا، بعد تقارير إعلامية زعمت أن ميغان وهاري اتهما فيكتوريا بتسريب معلومات صحفية، وهو ما نفته فيكتوريا بشدة.