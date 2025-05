بعد حضوره مهرجان كان 2025 .. توم كروز في لندن لحضور عرض الجزء الجديد من Mission Impossible

توم كروز مع فريق عمل الفيلم في لندن ويُحيي المُعجبين من فوق طائرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 11:57 صباحاً - بعد أن تم عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلامعلى هامش فعاليات الدورة الـ78 منبحضور النجمسافر إلى لندن لحضور العرض الأول لـ Mission: Impossible - The Final Reckoning.وكان قد تألق النجم العالمي توم كروز خلال حضوره على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض الأول لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning في لندن بساحة ليستر يوم الخميس 15 مايو، وظهر بجوار نجمات السينما العالمية هايلي أتويل، هانا وادينغهام، بوم كليمينتيف.يُمكنكم قراءة:كما قد ظهر النجم توم كروز برفقة مخرج الفيلم، وشارك أيضًا الحضور والمصورين بتنفيذ مشهد مُميز ولافت حيث صعد على متن طائرة على السجادة الحمراء وهو يلوح للمُعجبين، كما صعد على طائرة أخرى صفراء اللون تم إستخدامها في تصوير سلسلة أفلام Mission Impossible.يُذكر أن في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي 2025، شهدت السجادة الحمراء للمهرجان لقاء نجوم فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning مع الجمهور، لالقاط الصور التذكارية من أمام قصر المهرجانات.وخلال العرض الأول للفيلم، عاد النجم توم كروز بكامل جاذبيته لمهرجان كان السينمائي في ثاني أيامه ليشهد العرض الأول والخاص للجزء الثامن من سلسلة المهمة المستحيلة Mission Impossible، وانضم له فريق العمل وهم: بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، هانا وادينغهام، المخرج كريستوفر ماكوايري، تراميل تيلمان، إيساي موراليس، وسايمون بيغ، كما حرص على الحضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما العربية والعالمية.

