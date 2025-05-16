الاحتفال بيوم ميلاد عادل إمام الـ 85 يثير جدلا واسعا بسبب أصدقائه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 مايو 2025 11:57 صباحاً - أثار إعلان العديد من نجوم الفن عن عزمهم الاحتفال بيوم ميلاد النجم عادل إمام الـ 85، الموافق يوم 17 مايو الجاري في منزله، جدلا واسعا، بعدما تدخل شقيقه المنتج عصام إمام مؤكدا أن الاحتفال سيتم في أجواء عائلية فقط، في إشارة لعدم استقبال ضيوف من خارج العائلة.

الدعوات لاحتفال مع الزعيم عادل إمام بيوم ميلاده في منزله، يوم 17 مايو الجاري أطلقها عدد كبير من نجوم الفن المقربين ومن بينهم النجمة لبلبة، واعتبروها فرصة للرد على الشائعات المتكررة حول وضعه الصحي، وما يتردد عن معاناته من أزمات متكررة.

ولكن المنتج عصام إمام، تدخل قبل ساعات من الاحتفال، وأكد في تصريحات صحفية أن الاحتفال بيوم ميلاد شقيقه الأكبر سيقتصر على زوجته وأبنائه وأحفاده، وبعض المقربين من العائلة، لافتًا النظر إلى أن الأسرة اعتادت مُنذ عام 2020 اتباع تلك الطريقة، بناء على رغبة الفنان نفسه.

اطلعوا على بعد غياب حوالي 15 عامًا.. عادل إمام يعود مرة أخرى إلى السينما فما القصة؟!

وترددت أنباء حول انتقال عائلة عادل إمام من منزله في المريوطية، إلى مقره الصيفي في الساحل الشمالي، لتجنب أية زيارات مفاجئة قد تسبب حرجا لهم أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الزعيم، كما تردد أن أبناء عادل إمام تلقوا طلبا من نجوم كبار رافقوا والدهما في رحلته الفنية لحضور الاحتفال، وتمت الموافقة ولكن بشروط صارمة من بينها عدم التصوير، والامتناع عن الادلاء بأية تصريحات صحفية حول حالة عادل إمام الصحية، ولم يصد عن العائلة أي نفي أو تأكيد لهذه الأنباء.

20 نجما يحتفلون بيوم ميلاد عادل إمام الليلة

يذكر أن أكثر من 20 نجما شاركوا في تصوير حلقة خاصة عن الفنان عادل إمام تذاع اليوم ضمن برنامج "واحد من الناس"، وتضم شهادات وأسرار تذاع لأول مرة عن الزعيم وحياته الخاصة وكواليس أعماله الفنية.

كما يذيع البرنامج لقاء سابق للزعيم مع الإعلامي عمرو الليثي يتحدث فيه عن والده ووالدته وأصعب اللحظات في حياته.

عادل إمام.. أحد أبناء الطبقة المتوسطة

بريق فني في فترة التسعينيات

عرض مادة أرشيفية عن عادل إمام لأول مرة

آخر أعمال عادل إمام

وبالتزامن مع استعداد عادل إمام بيوم ميلاده، يكون الجمهور على موعد مع فيلم وثائقي جديد يحمل أسراراً عنه، تحت عنوان "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، حيث يأتي ذلك في ضوء الاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين، والفيلم يتناول حياة "الزعيم" منذ نشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة، خلال أربعينيات القرن العشرين، كأحد أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضاً بدايات ظهور موهبته الفنية داخل مدرستي "الحلمية الابتدائية" و"بنبا قادن الثانوية"، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.كما يتناول الفيلم المحطات الفنية المهمة في مشوارمع احترافه التمثيل، بدايةً من تألقه الفني المبكر خلال الستينيات، مروراً بصعود نجوميته في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وصولاً إلى بريقه الفني الطاغي في مرحلة التسعينيات، التي قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة، ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.كما يبرز الفيلم الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي قام به، داخل مصر، وعربياً ودولياً أيضاً، ومواجهته للجماعات المتطرفة، وتفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى أسيوط، ويقدم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية يظهر بعضها تلفزيونياً لأول مرة، كما يجيب عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعاً على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟، ومن المُقرر عرض الفيلم عبر شاشة "الوثائقية" خلال الأيام القليلة المُقبلة.يمكنك قراءة.. مدرسة المشاغبين علامة فارقة في تاريخ عادل إمام.. تعرفوا كيف أسهمت في مسيرته

يذكر أنّ مسلسل "فلانتينو" الذي قدّمه عام 2020 كان آخر أعمال عادل إمام، حيث جسد خلال الأحداث شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فلانتينو، كما يواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة كل من الراحلة دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، وأحمد فريد.

يمكنكم قراءة لبلبة: عادل إمام بخير وسنحضر يوم ميلاده قريباً

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