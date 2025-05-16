سارة أبي كنعان: "هذا أكثر ما أحببته في مسرحية كارول سماحة" وهكذا علّقت على احتفالها بعيد زواجها من وسام فارس

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان مسرحية "كلو مسموح" للفنانة كارول سماحة، وشارك فيها كل من الممثلين روي الخوري، نزيه يوسف، فؤاد يمين وغيرهم.



موقع "الفن" كان قد التقى بـ سارة أبي كنعان في هذه المناسبة، وأجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية، نذكر: أكثر ما أحبّته في مسرحية "كلو مسموح"، ماذا قالت عن كارول سماحة؟ احتفالها بعيد زواجها من الممثل وسام فارس، ورأيها بمسلسل "آسر" الذي يُعرض حاليا.

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