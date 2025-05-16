للمرة الأولى جاستن بيبر يكسر الصمت بشأن مزاعم ديدي

ميرنا وليد - بيروت - كسر جاستن بيبر صمته بشأن الشائعات المتفجرة التي تربطه بشون "ديدي" كومز، وذلك بعد أيام قليلة من بدء محاكمة قطب الموسيقى المدان بتهمة الاتجار بالجنس.



وُجهت اتهامات لمغني الراب، البالغ من العمر 55 عامًا، بسلسلة من الجرائم الشنيعة، وسادت مخاوف واسعة النطاق بين المعجبين من احتمال تعرض بيبر، البالغ من العمر 31 عامًا، لاعتداءات جنسية من قبل ديدي خلال سنواته الأولى في عالم الموسيقى.

في العام الماضي، ظهر مقطع فيديو لهما، وصفه بعض المعجبين بأنه "مزعج"، حيث ظهر كومز وجاستن - الذي كان قاصرًا آنذاك - وهما يتسكعان لمدة "48 ساعة". كما عمل الثنائي معًا في ألبوم غنائي.

ومع ذلك، أصدر المغني المضطرب بيانًا يوم الخميس، مؤكدًا أنه لم يكن مستهدفًا من قِبل مغني الراب.

وقال متحدث باسمه في بيان لموقع TMZ :"مع أن جاستن ليس من بين ضحايا شون كومز، إلا أن هناك أفرادًا تضرروا منه بشكل حقيقي، إن صرف الانتباه عن هذا الواقع ينتقص من العدالة التي يستحقها هؤلاء الضحايا بحق".

أبلغت مصادر موقع TMZ يوم الخميس أن مغني الراب لم يُسيء إلى جاستن بأي شكل من الأشكال.