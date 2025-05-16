ميرنا وليد - بيروت - شارك عارض الأزياء لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة له.

ووثق لؤي في الصورة التي نشرها عبر خاصية الستوري، أجواء رحلة صيفية برفقة والدته مصممة المجوهرات جيهان علامة وصديقته.

ولفتت صديقة لؤي الأنظار بجمالها، إذ أعرب المتابعون عن اعجابهم بملامح الشابة الناعمة، كما تمنوا لهم أوقات ممتعة.

وكان لؤي قد شارك متابعيه عبر صفحته الرسمية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرقص أمام المرآة. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع.

كانت هذه تفاصيل خبر لؤي علامة يستمتع بإجازته الصيفية برفقة والدته.. وصديقته تلفت الأنظار بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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