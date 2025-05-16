شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أصالة بطريقة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، بعيد ميلاد والدتها عبر منشور مؤثر.

وشاركت شام متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور عائلية وثقت فيها احتفالها وأشقائها بعيد ميلاد والدتهم أصالة.

وأرفقت شام الصور بتعليق مؤثر، كتبت فيه رسالة لأصالة قالت فيها: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا".

وكانت الممثلة السورية كندة علوش، قد عبرت عن محبتها العميقة لصديقتها المقربة أصالة، بمناسبة عيد ميلاد أصالة الذي يصادف اليوم 15 أيار، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها كندة علوش عبر حسابها الخاص، وكتبت فيها: "حبيبتي ورفيقتي وأختي ونجمتي اللي بشوف حالي فيها... كل سنة وأنتِ سالمة وسعيدة وناجحة وبالك مرتاح. كل ما بفكر فيك بدعيلك من قلبي، الله يسعدك مثل ما بتسعدي اللي حواليك"، وتابعت مُشيدةً بموهبة أصالة وإصرارها الدائم: "الله يديم عليكِ موهبتك العظيمة، واجتهادك اللي ما بيوقف، ومحبة الناس اللي عن جد ما إلها تمن. الله يخليك لعيلتك ويخليلك ياهن." وختمت رسالتها بالقول: "بحبك كتير وممتنة لوجودك بحياتي... كل سنة وأنتِ أحلى صولا".



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