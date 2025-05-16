شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جانيت جاكسون.. حكاية سترتها العسكرية التى بيعت بـ 80 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع احتفال المغنية جانيت جاكسون بعيد ميلادها إذ تعد واحدة من أكثر المغنيات شهرة على مستوى العالم وأكثرهن تحقيقا للجوائز التي نالتها طيلة مسيرة فنية حافلة.

جانيت جاكسون التي تشتهر بامتلاك أهم المقتنيات التى جمعتها خلال مسيرتها الطويلة نستعرض في السطور التالية حكاية مزاد علني تبرعت بجزء من أرباحه لصالح أعمال خيرية.

الحكاية بدأت عام 2021 حسب موقع ديلي ميل التي أكدت أن أغلى الأشياء التي بيعت فى المزاد كانت سترتها العسكرية التي ارتدتها بجولتها الغنائية عام 1990 حيث بيعت بأكثر من 80 الف دولار، رغم أنها عرضت بسعر مبدئى لم يتجاوز 6 آلاف دولار قبل أن تصل لـ 20 ضعف الرقم السابق بسبب تنافس كثيرين للحصول عليها.

كما شمل المزاد عرض مقاطع مصورة كانت تحتفظ بها من أغانيها وأبرزها "كونترول" و"ناستي" و"ماذا فعلت لأجلي مؤخراً"، وفستان زفافها عام 1991.