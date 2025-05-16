شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني والشامي ينتهيان من تصوير ديو جديد باللهجتين المصرية والسورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسني والفنان السوري الشامي من تصوير كليب جديد في لبنان، حيث تم تصوير الكليب في أجواء مميزة، ومن المتوقع أن يتم طرحه قريباً بعد إتمام عملية المونتاج، ليكون متاحاً على جميع منصات السوشيال ميديا في الأيام القادمة، يُذكر أن الكليب سيكون ديو يجمع بين اللهجة المصرية لتامر حسني واللهجة السورية للشامي.

من ناحية أخرى يدخل النجم تامر حسنى منافسات موسم عيد الأضحى السينمائى 2025 بفيلم ريستارت الذى يجمعه بالنجمة هنا الزاهد والمقرر إطلاقه فى دور العرض يوم 29 مايو الجارى أي قبل حلول عيد الأضحى بأسبوع، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الرومانسية حول مهندس يتعرف على تيكتوكر شعبية وتبدأ بينهما قصة حب ولكن النتيجة تكون ريستارت لكل شيء.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.