ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة، قررت زميلات الممثل المصري عادل إمام، الممثلات المصريات لبلبة ويسرا ونبيلة عبيد وهالة صدقي وإلهام شاهين زيارة الزعيم للإحتفال بعيد ميلاده الواقع في الـ 17 من شهر أيار الحالي، وإقامة حفل كبير له خاصة وأنهن لم يلتقين بها منذ أكثر من ثلاث أعوام، مع أنهم كانوا إعتادوا في السنوات الماضية في الإحتفال بعيد ميلاده كل عام.
إلا ان المفاجأة جاءت من عائلة الممثل المصري بحسب المعلومات، ولم يرحبوا بالنجمات حتى خرج المنتج عصام إمام وأعلن أنه لن يكون هناك احتفال بذكرى ميلاده.
وحاول عدد من النجوم إقناع العائلة بإتاحة الفرصة لهم بإقامة حفل بسيط ولو لمدة ساعة، إلا أن العائلة أصرت على رفضها الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة عادل إمام ترفض إستقبال يسرا ولبلبة ونبيلة عبيد وإلهام شاهين.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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