الشرطة البريطانية توقف كريس براون بهذه التهمة

ميرنا وليد - بيروت - أوقفت الشرطة البريطانية النجم الأميركي العالمي كريس براون خلال تواجده في المملكة المتحدة، بتهمة تورطه في اعتداء جسدي خطير وقع عام 2023 داخل ملهى ليلي في لندن، بحسب ما أوردته صحيفتا ديلي تلغراف وذا صن.

ووفقًا للتقارير، تم توقيف براون، البالغ من العمر 36 عامًا، في وقت مبكر من صباح الخميس داخل فندق لوري الفاخر بمدينة مانشستر، شمال غرب البلاد، بعد ساعات من وصوله إلى المدينة على متن طائرة خاصة. وأكدت شرطة العاصمة لندن في بيان رسمي أنها احتجزت رجلاً يبلغ 36 عامًا بتهمة "إلحاق أذى جسدي بالغ"، من دون ذكر اسمه، مشيرة إلى أن المشتبه به لا يزال قيد الاحتجاز.

وأشارت ذا صن إلى أن التحقيقات تتعلق بحادثة وقعت في شباط 2023 داخل ملهى "تايب" الليلي في حي مايفير الراقي بلندن، حيث يُشتبه في أن براون اعتدى على المنتج الموسيقي آبي دياو باستخدام زجاجة مشروب.

وكان من المقرر أن يُحيي براون سلسلة من الحفلات الموسيقية في بريطانيا خلال الشهر المقبل الا ان مصيرها الان بات غير معروف.