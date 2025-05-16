الدولة المصرية بخطوة تؤكد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة وهو على قيد الحياة

ميرنا وليد - بيروت - شارك أحمد أبو زهرة، إبن الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي أحدث ضجة واسعة.



وأكد أحمد أبو زهرة أن الدولة المصرية وبسبب خطأ إداري، أوقفت معاش عبد الرحمن أبو زهرة بسبب وفاته، بالرغم من أنه على قيد الحياة.

ونشر أحمد صورة والده مؤكداً أن نقيب المهن الموسيقية الدكتور أشرف زكي تواصل معه فور مشاركته المنشور، وكتب: "ده مش بوست عيدميلاد ده بوست عن قانون من ايام المماليك وعدم وجود تكنولوجيا في الدنيا!!!!!!!!!!!!!!

كانت تخرج من حين لاخر اشاعات عن وفاة والدي الفنان عبدالرحمن ابوزهرة (ربنا يخليهولنا ويديله الصحة يارب) ولكن ده شيء كنا تعودنا عليه، في البداية كنا بنتضايق أنا واخواتي وأخرج لكي انفي الكلام الفارغ ده ولكن مع مرور الوقت اصبحنا لا نبالي، ولكن ما لم نتوقعه تماما حدث:

قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به نظرا لوفاته وهذه المرة هذه مؤسسة تابعة للدولة وليست اشاعات صحافة ومواقع صفراء.

أرسلنا ممثل عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش فكانت الإجابة صاعقة ان الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك ومن اجل ان يتأكدوا ان هذا لم يحدث هناك خيارين اما ان يأتي بنفسه اليهم او ان يرسلوا مندوب من عندهم لمقابلته والتأكد انه مازال علي قيد الحياة، طبعا رفضنا ان اي حد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل من اجل سبب كهذا وطبعا حالته الصحية لن تسمح له ان يذهب الي المعاشات، إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله انه قرر يقضي أيامه في هدوء وبدون ضجيج حوله!!!!!!!!!!"

وتلقى أحمد بعد هذا المنشور مباشرة اتصالًا من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي قدم اعتذارًا رسميًا عمّا حدث.

وكتب من جديد عبر حسابه الخاص: "الحقيقة بعد ما نزلت البوست الصبح بأقل من نص ساعة تواصل معايا مشكورا الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين واللي تدخل لحل مشكلة المعاشات، وتفضل السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتواصل معايا وقدم سيادته اعتذار من الهيئة عما حدث من خطأ وقام مشكورا جدا بإرسال وفد من الهيئة لتقديم الاعتذار شخصيا وتقديم بوكيه من الورود الجميلة الي منزل والدي اللي مقدرش يستقبلهم ولكن قمت أنا باستقبالهم وشكرهم نيابة عن عائلة ابوزهرة علي هذا الاهتمام والتقدير وتم حل المشكلة علي السيستم وارسلوا لي الاثباتات لذلك.

شكرا جزيلا للدكتور أشرف ذكي وشكرا لكل من اهتم بحل الموضوع".