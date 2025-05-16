العد العكسي يبدأ لإنطلاق "خطيئة أخيرة" : بين الاضطرابات النفسية والأسرار الدفينة

ميرنا وليد - بيروت - اقترب عرض مسلسل "خطيئة أخيرة" وتم طرح الاعلان الترويجي له والذي سيحمل في طيّاته قصة درامية تتناول العلاقات الإنسانية المعقدة، ومفاهيم الحب، الولاء، والخيانة، من خلال تطورات نفسية وشخصية متشابكة لأبطال العمل.

تدور الأحداث داخل فندق "الصافي" الذي يبدو في الظاهر وجهة راقية، لكنه في الخفاء يشكّل مركزًا لتجارة المخدرات. هناك، يظهر "هشام" (يؤدي دوره سامر إسماعيل) مديرًا جديدًا للفندق، في مهمة غامضة هدفها البحث عن شقيقته وكشف الحقيقة، لكن خطته السرية تأخذه إلى طريق غير متوقع، خاصة بعد انخراطه عاطفيًا مع "كارما" (تلعب دورها ريمي عقل) في علاقة حب مشوبة بالخداع تقوده نحو انتقام لا رجعة فيه.

ويُعيد المسلسل جمع سامر إسماعيل ورشا بلال بعد نجاحهما في ثنائية لاقت إعجاب الجمهور سابقًا، ما أضفى حماسة إضافية حول هذا اللقاء الجديد.

"خطيئة أخيرة" لا يكتفي بعرض العلاقات المشحونة بالعاطفة والتوتر، بل يتعمّق في الاضطرابات النفسية وتأثيراتها، مثل اضطراب ثنائي القطب وفرط الحركة ونقص الانتباه، في تصوير واقعي لقضايا معاصرة يعيشها الشباب والمراهقون.

المسلسل من تأليف نور شيشكلي، إخراج طارق رزق، ومن إنتاج جمال سنان عن شركة إيغل فيلمز. يضم العمل نخبة من نجوم الدراما، من بينهم:

عمار شلق، ريمي عقل، كارلوس عازار، رشا بلال، ريام كفارنة، كارول عبود، رولا بقسماتي، هافال حمدي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، وآخرون.

"خطيئة أخيرة" يُعرض في 45 حلقة، بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا، حصريًا على منصة يانغو بلاي.