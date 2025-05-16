ميرنا وليد - بيروت - رفعت الممثلة الأردنية صفاء سلطان شكوى جزائية، ضد الملحن والشاعر والفنان اللبناني فارس إسكندر، مطالبة بمبلغ مليون دولار كتعويض.

وشاركت صفاء سلطان الجمهور، مجموعة صور للشكوى القضائية، وعلقت: "لقد انتهى زمن السكوت عن الحق !!!!

"لانه عندما سكت اهل الحق عن الباطل توهّم اهل الباطل انهم على حق" !!!!

لقد تقدمت بتاريخ اليوم الواقع فيه 15/5/2025 بواسطة وكيلي القانوني المحامي محمد جواد الشيخ بشكوى جزائية ضد من تطاول واعتدى وافترى زورا على كرامتي وشرفي وسمعتي واتهمني باتهامات باطلة جملة وتفصيلاً !! والقضاء هو الفيصل بيننا .

وكلي ثقه بعدل رب العالمين…. وبعدل القضاء اللبناني وكل الحب والأحترام لكل حدا ساندني ووقف معي عالحق ….. قال تعالى

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنيَاوَالْآخِرَةِ صدق الله العظيم".

كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان تلجأ إلى القضاء.. وتطالب فارس إسكندر بمبلغ خيالي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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