شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام السقا يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة مع جنات: كلمات شعبية ولحن مبهج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة جنات لأول مرة مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع موسيقي كلولبيكس ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في الأيام القليلة المقبلة على جميع منصات السوشيال ميديا.

وعبر ملحن الأغنية إسلام السقا في تصريحات لليوم السابع عن سعادته بالتعاون مع الفنانة جنات، مشيرًا إلى أن الأغنية تتميز بكلمات شعبية مصرية قوية ولحن راقص ومبهج، مع توزيع غربي يتناغم مع الإيقاع المصري المقسوم، مما يعكس توليفة جديدة ومختلفة لم تقدّمها جنات من قبل.

وكانت آخر أعمال جنات أغنية "ضعت منك"، من كلمات أحمد العزب، ألحان غريب، وتوزيع دافيد أمين، والتي كانت بمثابة عودة قوية لجمهورها بصوتها العذب وأدائها المميز.

يأتي هذا التعاون بعد نجاح جنات في تقديم تتر مسلسل "الأميرة ظل حيطه" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا واسعًا. المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة ياسمين صبري. وقد أعربت جنات عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول تتر المسلسل، مؤكدةً أن شهر رمضان دائمًا ما يكون "وش الخير" عليها.