تيفاني ترامب ترزق بطفلها الأول من زوجها اللبناني وهذا اسمه

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن ولادة طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني، مايكل بولس، ليكون بذلك الحفيد الحادي عشر لترامب.
ونشرت تيفاني ترامب الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "مرحبًا بك في هذا العالم يا صغيرنا الجميل، ألكسندر ترامب بولس. نحبك حبًا يفوق الوصف بالكلمات".
يُذكر أن تيفاني هي الابنة الوحيدة لـ دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، وقد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني الأصل مايكل بولس في عام 2022.
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