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ميرنا وليد - بيروت - بطاقة الملياردير العالمي بيل غيتس الذهبية، وهي بطاقة نادرة للغاية من ماكدونالدز، تتيح له تناول الطعام مجانًا في أي فرع على وجه الأرض، وهو أمرٌ بالغ السهولة لشخصٍ يستطيع شراء السلسلة بأكملها.
حتى مع تقدير فوربس لثروته بما يقارب 113 مليار دولار، يقول غيتس إن شطيرة الجبن الدهنية، المفضلة لديه بلا شك، لا تزال تُشعره برفاهية حقيقية، وتعني البطاقة أنه لن يفوتها أبدًا أثناء السفر.
وأظهر وارن بافيت بطاقته الخاصة ذات مرة على قناة CNBC، ضاحكًا بأنها تعمل فقط في أوماها، مؤكدًا أن بطاقة غيتس تغطي جميع أنحاء العالم.
تُبقي ماكدونالدز قائمة كبار الشخصيات سرية، لكن بيانات العلامة التجارية تُظهر أن حفنة قليلة من النخبة، وعدد قليل من الفائزين في المسابقات، ينضمون إلى نادي "ماك غولد" الحصري.
كانت هذه تفاصيل خبر قليلون من يمتلكون هذه البطاقة الذهبية ومن بينهم بيل غيتس.. فما فائدتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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