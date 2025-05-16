شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل ظروف غامضة لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أمير كرارة، مسلسله الجديد ظروف غامضة، ومن تأليف محمد ناير، و إخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة سينرجي، والمسلسل يتكون من 10 حلقات، ويعرض قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية،

مسلسل ظروف غامضة أول تجربة لأمير كرارة في نوعية مسلسلات الرعب، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي حول جريمة قتل تاجر، ويتم البحث عن الجاني خلال الحلقات.

والمسلسل يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة، الفنانين:" آية سماحة، وصدقي صخر، ونبيل عيسى، وأحمد عبد الحميد، ومحمد مولا".

وغاب أمير كرارة عن دراما رمضان الماضي، بعدما قدم آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.