أمينة خليل تضج أنوثة بفستان خيالي من توقيع رامي قاضي في مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية أمينة خليل انظار متابعيها في أحدث إطلالة عليهم، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها خلال مشاركتها في مهرجان كان السنمائي، و إعتمدت فستان راقي بغاية الروعة باللون الوردي ذات تصميم راقي، من دون اكمامن من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.



و من الناحية الجمالية، إعتمدت امينة تسريحة الكعكة لشعرها، مع مكاج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.

يذكر أنه رغم حرص أمينة خليل على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء، إلا أن الاخبار حول ارتباطها العاطفي لا تزال تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تكرار ظهورها برفقة شخصية معروفة في الوسط الفني مع انه ليس ممثلاً او مغنياً. وفي التفاصيل، انتشرت عدة صور ظهرت فيها أمينة الى جانب المصور الفوتوغرافي المعروف أحمد زعتر، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وكانت البداية خلال مهرجان الجونة السينمائي 2024، عندما التُقطت لهما صورة داخل معرض خاص بالمصور محمد بكر. وأشارت العديد من التقارير الحديثة ان الزواج بات قريباً وسيقام باجواء خاصة وذلك بعد ان بدأت علاقة الثنائي قبل أكثر من عامين ونصف، بعيداً عن الإعلام وتطورت لتصبح جدية.

