ميرنا وليد - بيروت - صدم النجم العالمي جيم كاري جمهوره باعترافه بعودته إلى التمثيل لأنه "يحتاج إلى المال".

اشتهر كاري بأدواره الكوميدية المميزة، لكنه ابتعد بشكل كبير عن هوليوود في السنوات الأخيرة، متوجهًا نحو الفن والنمو الشخصي.

على الرغم من شهرته وثروته السابقة، يعكس تعليق كاري الواقع المالي الذي يواجهه حتى النجوم الكبار، فبين التضخم ونمط الحياة، وربما النكسات غير المتوقعة، حتى المشاهير ليسوا بمنأى عن ضغوط المال.

الشهرة لا تعني دائمًا الحرية المالية، وخلف كل ابتسامة على الشاشة قد تكمن ضغوط حقيقية بعيدًا عن الكاميرا.

كانت هذه تفاصيل خبر جواب غريب من جيم كاري بعد سؤاله عن عودته المفاجئة للتمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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