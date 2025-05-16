شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Bridgerton لـ موسمين جديدين قبل طرح الموسم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن تجديد مسلسل Bridgerton لـ موسمين جديدين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك قبل الإعلان عن موعد طرح الموسم الرابع من العمل.

وذلك بعدما حقق الموسم الثالث من مسلسل Bridgerton رقماً قياسياً جديداً، بعدما حصل على المركز العاشر كأكثر الأعمال باللغة الإنجليزية تحقيقاً للمشاهدات والتي وصلت إلى 91.9 مليون مشاهدة فى وقت طرحه فى خلال عام 2024.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الثالث من مسلسل "Bridgerton" انضم رسميًا إلى قائمة أكثر اعمال نتفليكس شهرة وانتشاراً على الإطلاق، وحقق 91.9 مليون مشاهدة منذ عرضه أول مرة في 16 مايو من العام الماضي 2024، وتم احتساب هذا العدد من المشاهدات في 30 يونيو من نفس العام، بعد 45 يومًا فقط من العرض وهو ما يرجح استمرار المسلسل فى حصد المشاهدات.