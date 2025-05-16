شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "لا تعليق".. نبيل يستعد لطرح أغنيتين جديدتين بتوقيع محمود سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب نبيل لتقديم تعاون غنائي جديد مع الشاعر محمود سليم، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما السابقة "لا تعليق"، والتي تخطت حاجز الـ4.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ويتضمن التعاون الجديد أغنيتين مميزتين، الأولى تحمل طابعًا دراميًا اجتماعيًا وتجسد حالة فنية جديدة كليًا، وهي من ألحان الملحن الراحل محمد عبد المجيد، وتوزيع مؤمن ياسر، أما الأغنية الثانية، فهي درامية بإيقاع المقسوم القاعد، من ألحان يوحنا فيكتور وتوزيع أماديو.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، قال الشاعر محمود سليم:"أتمنى أن تنال الأغنيتين إعجاب الجمهور، خاصة أننا نحاول تقديم شيء مختلف. تجربتي مع نبيل في (لا تعليق) كانت ناجحة والحمد لله، وأتطلع إلى تكرار هذا النجاح في الأعمال القادمة".

وأشاد سليم بالتعاون المثمر مع المنتج الكبير نصر محروس، مضيفًا: "أحب العمل مع نصر محروس جدًا، لأن هناك تفاهمًا كبيرًا بيننا، وأكن احترامًا وحبًا لكل فريق العمل في شركته".

يذكر أن آخر أعمال نبيل أغنية مسلسلات، والتى طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وجميع المنصات الموسيقية ومحطات الراديو، من كلمات وألحان نبيل، توزيع موسيقي جيزو، ميكس وماستر بإستديو (إم ساوند1) – هاني محروس