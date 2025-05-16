شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي تحمل علم مصر وتغنى "سلم على مصر" بحفلها فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

غنت هبة طوجي في حفلها بمنطقة التجمع الخامس "سلم على مصر"، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل، حيث أعطاها أحد الحضور علم مصر لتغني به.

واستهلت هبه طوجى حفلها بأغنية "طلعت يا محلى نورها" لسيد درويش، وقد سبقها الرحباني بعزف النشيد الوطني، وعقب أداء أولى أغنياتها، قالت هبة: "سعيدة بوجودي في القاهرة.. وأتمنى تفرحوا وتغنوا وترقصوا معايا".

وتمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى "اسميرالدا" فى المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أكبر المسارح فى العالم.

وشاركت طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الأعمال فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهي: "لا بداية ولا نهاية" 2011، "يا حبيبي" 2014، "هبة طوجى 30" 2017، "بعد سنين" 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا" 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو فى حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربى.

وأحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، ديسمبر الماضى، بعد أن تعرضت للحريق في 2019 وغنت هبة طوجي أغنية "أفي ماريا - Ave Maria" وأقيم العرض الموسيقي بقيادة قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، وفرقة الأوركسترا فيلهارمونيك، ومن تأليف لوك بلاموندون وريتشارد كوتشينتي.



هبة طوجي تحمل علم مصر وتغني سلم على مصر بحفلها في التجمع الخامس



هبة طوجي تحمل علم مصر وتغني سلم على مصر بحفلها في التجمع الخامس