انطلاق حفل هبة طوجى فى التجمع الخامس بأغنية "طلعت يا محلى نورها"

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انطلقت منذ قليل حفل النجمة اللبنانية هبه طوجي، بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الموسيقار الكبير أسامة الرحباني، وذلك بحضور جماهيري كبير، حيث استهلت هبه حفلها بأغنية "طلعت يا محلى نورها" لسيد درويش، وقد سبقها الرحباني بعزف النشيد الوطني.

وعقب أداء هبة طوجى أولى أغنياتها، قالت هبة: "سعيدة بوجودي في القاهرة.. وأتمنى تفرحوا وتغنوا وترقصوا معايا".

وتمتلك هبة طوجى الكثير من التجارب التى سبق وشاركت فيها، والتى يعد أهمها مشاركتها بأداء دور البطولة النسائية فى "اسميرالدا" فى المسرحية الفرنسية التاريخية "نوتردام دوباري" على أكبر المسارح فى العالم.

وشاركت طوجى مع أسامة الرحباني فى الكثير من الأعمال فى المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وهي: "لا بداية ولا نهاية" 2011، "يا حبيبي" 2014، "هبة طوجى 30" 2017، "بعد سنين" 2023، وألبوم عيد الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية "هللويا" 2017، كما تعاونت مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، ولويس فونسي، وإبراهيم معلوف، وماثيو شديد، كما غنّت دويتو فى حفل مع أندريا بوتشيلي، مثلما قدّمت عروضًا على أرقى المسارح والمهرجانات فى العالم العربى.

وأحيت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، ديسمبر الماضى، بعد أن تعرضت للحريق في 2019 وغنت هبة طوجي أغنية "أفي ماريا - Ave Maria" وأقيم العرض الموسيقي بقيادة قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، وفرقة الأوركسترا فيلهارمونيك، ومن تأليف لوك بلاموندون وريتشارد كوتشينتي.



انطلاق حفل هبة طوجي في التجمع الخامس بأغنية طلعت يا محلى نورها



انطلاق حفل هبة طوجي في التجمع الخامس بأغنية طلعت يا محلى نورها