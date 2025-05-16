شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكي ورانيا فريد شوقي ومنال سلامة ووئام مجدى فى حفل زفاف ابنة أمل رزق والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق على المهندس آدم مصطفى العربى، منهم خالد زكي، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، رانيا فريد شوقي، وئام مجدي، أحمد عبد الحميد وزوجته، المخرجة منال الصيفي، المنتج أيمن شاهين، طارق النهري.

وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة العروسين منهم، سوزان نجم الدين، دينا عبد الله، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، محمد عبد الحافظ، الإعلامية إنجي هشام.

هيا إسماعيل كتكت، هي ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة" ، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وآخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.



خالد زكي ورانيا فريد شوقي ومنال سلامة ووئام مجدي في حفل زفاف ابن أمل رزق