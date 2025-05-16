شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق ترقص مع ابنتها هيا إسماعيل كتكت وتنهار بالدموع فرحا بزواجها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

انطلق حفل زفاف الكاميرا مان هيا إسماعيل كتكت ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق على المهندس آدم مصطفى العربى، وانهمرت أمل رزق بالدموع فرحاً بزواج ابنتها كما أدت رقصة معها.

وحضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة العروسين منهم، سوزان نجم الدين، دينا عبد الله، الإعلامي أسامة منير، أحمد التهامي، محمد عبد الحافظ، الإعلامية إنجي هشام.

هيا إسماعيل كتكت، هى ابنة المنتج إسماعيل كتكت والفنانة أمل رزق، شاركت بالتصوير في أكثر من عمل فني، منها، مسلسل عائلة الحج نعمان في جزئيه الأول والثاني، ومسلسل نسر الصعيد، ومسلسل يلا نسوق، كما شاركت هيا مع النجمة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن ومسلسل تحت الوصاية.

يذكر أن آخر أعمال هيا إسماعيل كتكت التي قامت بتصويرها هو مسلسل ظلم المصطبة الذى عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

أما الفنانة أمل رزق فهي ممثلة بدأت مشوارها في تسعينيات القرن العشرين من خلال الدراما التليفزيونية وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً من بينها "ليالى الحلمية"، "العائلة" ، "السيرة الهلالية"، "أم العروسة"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "أسمهان" "أنا قلبي دليلي"، "أفراح القبة" وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية، وآخر أعمالها مسلسل "روز وليلى" للنجمتين يسرا ونيللي كريم.



أمل رزق ترقص مع ابنتها هيا إسماعيل كتكت وتنهار بالدموع فرحاً بزواجها



أمل رزق ترقص مع ابنتها هيا إسماعيل كتكت وتنهار بالدموع فرحاً بزواجها



أمل رزق ترقص مع ابنتها هيا إسماعيل كتكت وتنهار بالدموع فرحاً بزواجها



أمل رزق ترقص مع ابنتها هيا إسماعيل كتكت وتنهار بالدموع فرحاً بزواجها