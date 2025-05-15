فعالية المرأة في السينما تكرم نجمات الشاشة ونجمات يقفن خلف الكاميرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 15 مايو 2025 11:59 مساءً - على هامش مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري، أقامت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي فعالية المرأة في السينما Women In Cinema، الذي يُسلّط الضوء على مساهمات صانعات الأفلام والمبدعات والممثلات والمديرات التنفيذيات في صناعة الترفيه.

ريد كاربت المرأة في السينما تزخر بالنجمات ورائدات السينما

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على هامش مهرجان كان السينمائي الدولي في ثالث أيامه، تُقام فعالية المرأة في السينما Women in Cinema، التي تحتفل بالنساء اللواتي يُحدثن نقلة نوعية في مسيرتهن المهنية من جميع أنحاء العالم العربي وآسيا وأفريقيا، سواء من هنَّ أمام الكاميرات أم من هنَّ خلفها.

وشهدت السجادة الحمراء للفاعلية حضور كلٌ من المكرمات السبع وهن: الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.

كما شهدت السجادة الحمراء توافد المنتج فيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يسرا، جيسيكا ألبا، ريا أبي راشد، هنا العمير، رازان جمَّال، أليساندرا أمبروسيو، كاثرين دينوف، شانينا شايك، جوليت بينوش، ظافر العابدين، إيموغن بوتس، إيزا غونزاليس، دانيال كالويا، أشيفاني بانديا مالورتا، هيفاء المنصور، فرحانة بودي، فاطمة البنوي، مراد مصطفى، سوسن يوسف، والمزيد.

المكرمات السبع في فاعلية المرأة في السينما

أمينة خليل.. صوت نسائي قوي ومميز

الفنانة أمينة خليل أعادت تعريف صورة البطلة على الشاشة، بأدائها الجريء واختياراتها الفنية المدروسة، إذ حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها مسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2025.

وعُينت أمينة خليل، سفيرة للنوايا الحسنة، لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تدافع عن حقوق المرأة والمساواة والصحة النفسية، فيما سبق وشهد فيلمها "أنف وثلاث عيون" عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وفي العام ذاته شاركت في بطولة "شماريخ"، الذي شهد عرضه العالمي الأول ضمن المهرجان أيضًا، مؤكدة مكانتها كصوت نسائي قوي ومؤثر.

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مشاركة إلهام علي وسارة طيبة من السعودية

كما تُشارك الفنانة إلهام علي، في تلك الاحتفالية كونها إحدى أبرز الشخصيات في السينما والتلفزيون ضمن الخليج والعالم العربي، حيث نشأت في السعودية، وبدأت مسيرتها الفنية في المسرح قبل أن تنتقل بنجاح إلى التمثيل. واشتهرت بأعمالها الدرامية والكوميدية، وهي أيضًا كاتبة موهوبة. كما تلتزم بمعالجة قضايا المجتمع، الأمر الذي حظي باهتمام الصحافة العربية وعالم السينما والتلفزيون.

ومن السعودية أيضًا، تُشارك الفنانة سارة طيبة، إحدى أبرز الأصوات الإبداعية هناك، حيث إنها فنانة متعددة المواهب، فهي مؤلفة وكاتبة وبطلة مسلسل الكوميديا السوداء الشهير "جميل جدّا"، ومؤخرًا، انتهت من تصوير فيلمها الروائي الطويل "مسألة حياة وموت"، الذي شاركت في بطولته وكتابته. إلى جانب صناعة الأفلام. وغالبًا ما تركز أعمالها على تقديم المرأة السعودية بشكل خاص ومميز.

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ممثلة صاعدة من تايلاند

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ويأتي ذلك بجانب مشاركة الممثلة التايلاندية الصاعدة إنجفا واراها، فقد سبق وفازت بجائزة "ممثلة العام" في حفل توزيع جوائز شباك التذاكر التايلاندي 2025. كما تشارك لاحقًا في بطولة فيلم "ليدي بي"، المقتبس من الرواية التايلاندية الكلاسيكية "قصة جان دارا". والذي يُسوّق حاليًا عالميًا.

حضور المخرجة السورية غايا جيجي

كما تشهد احتفالية "المرأة في السينما"، حضور المخرجة السورية غايا جيجي، التي تركت بصمتها في السينما العربية المعاصرة بأعمالها اللامسة، حيث أخرجت 3 أفلام قصيرة، من أبرزها "الأب.. أيضًا" و"صباح، ظهر، مساء.. وصباح" الذي حظي بإشادات دولية. وفي عام 2016، حصلت على جائزة "نساء في الصورة" للمواهب الشابة في مهرجان كان، وكان أول أفلامها الطويلة "قماشتي المفضلة" والذي اختير لقسم "نظرة ما" في 2018. وقد أنهت مؤخرًا فيلمها الطويل الثاني "الغريبة" بطولة زار أمير وأليكسيس ماننتي.

المخرجة رونغانو نايوني

تشارك في الفعالية المخرجة رونغانو نايوني، التي اشتهرت بأفلامها القصيرة الأولى مثل "القائمة" إنتاج عام 2009، والحائزة على جائزة بافتا (كيمرو)، و"موانسا العظيم" إصدار عام 2011، والذي ترشح للبافتا، وعُرض في أكثر من مائة مهرجان سينمائي حول العالم. أما أفلامها الطويلة، "أنا لست ساحرة"، و"حول أن تصبح فريسة غينيا"، فقد حصدت جوائز مرموقة، من بينها جائزة بافتا لأفضل عمل أول، وجائزة أفضل مخرج في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان، وأفضل مخرجة في جوائز السينما البريطانية المستقلة.

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الممثلة جاكلين فرنانديز

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كما تشهد الاحتفالية انضمام الممثلة السريلانكية جاكلين فرنانديز، وهي ممثلة ومؤدية عالمية، تركت بصمةً بارزة في السينما الهندية. وشاركت سابقًا في مسابقة ملكة جمال الكون في سريلانكا، وظهرت لأول مرة في السينما الهندية في فيلم "علاء الدين" عام 2009، واكتسبت شهرة واسعة من خلال فيلمي "جريمة قتل 2" و"هاوس فول 2"، تلتها أفلام ناجحة مثل "سباق 2" و"ركلة" و"جودوا 2" و"سيركوس". وقد تطورت باستمرار كفنانة، حيث تألّقت بالحركة والرقص والعمق العاطفي في مشاريع مثل "روي"، و"ديشوم"، و"رجل نبيل".

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