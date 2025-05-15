كندة علوش تهنئ أصالة بعيد ميلادها .. بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة السورية كندة علوش عن محبتها العميقة لصديقتها المقربة الفنانة أصالة نصري، بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة الذي صادف اليوم الخميس 15 أيار، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها، وقالت كندة في تهنئتها: "حبيبتي ورفيقتي وأختي ونجمتي اللي بشوف حالي فيها.

.. كل سنة وأنتِ سالمة وسعيدة وناجحة وبالك مرتاح. كل ما بفكر فيك بدعيلك من قلبي، الله يسعدك مثل ما بتسعدي اللي حواليك"، وتابعت مُشيدةً بموهبة أصالة وإصرارها الدائم: "الله يديم عليكِ موهبتك العظيمة، واجتهادك اللي ما بيوقف، ومحبة الناس اللي عن جد ما إلها تمن. الله يخليك لعيلتك ويخليلك ياهن."، وإختتمت رسالتها بالقول:

"بحبك كتير وممتنة لوجودك بحياتي... كل سنة وأنتِ أحلى صولا."



