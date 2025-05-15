"The Odyssey".. كريستوفر نولان يقدّم ملحمة سينمائية جديدة ببطولة مات ديمون

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المخرج البريطاني كريستوفر نولان لإطلاق مشروعه السينمائي الجديد "The Odyssey"، المستوحى من القصيدة اليونانية الشهيرة لهوميروس، في خطوة يُتوقع أن تكون واحدة من أضخم إنتاجات عام 2026، حيث حدّدت شركة "Universal Pictures" موعد عرض الفيلم في 17 تموز 2026، ويؤدي النجم العالمي مات ديمون دور البطل الإغريقي أوديسيوس، ملك إيثاكا، الذي يخوض رحلة شاقة تستمر عشر سنوات للعودة إلى وطنه بعد حرب طروادة، وسط تحديات أسطورية تمزج بين الإنسان والقدر، وفي مقابلة حديثة على بودكاست "Action For Everyone"، وصف مؤدي المشاهد الخطرة جيمس نيومان الفيلم بأنه "ملحمة مختلفة ومهمة"، مضيفًا: "نولان يعمل بلا قيود هذه المرة، ولن يُنتجوا فيلمًا مثل هذا مجددًا.

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الفيلم، الذي يُصوّر بتقنية IMAX "الجديدة تمامًا"، يضم طاقمًا استثنائيًا يشمل: توم هولاند، زندايا، آن هاثاواي، لوبيتا نيونغو، تشارليز ثيرون، روبرت باتينسون، وتدور أحداث "The Odyssey" حول الصراع بين البطولة والإرادة الإلهية، مستكشفةً مفاهيم الولاء والمكر والصبر، في سرد سينمائي يعِد بأن يُعيد تعريف أفلام المغامرة الملحمية بنكهة نولان الفريدة.