نقابة المهن الموسيقية المصرية تقوم بهذه الخطوة تجاه رضا البحراوي وحمو بيكا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر تخفيض العقوبات المفروضة على كل من الفنان المصري رضا البحراوي وحمو بيكا بعد قبول التماسات مقدمة منهما، فقد قرر مجلس التأديب تقليص مدة إيقاف البحراوي من شهر إلى 15 يومًا، إثر خسائر مادية جسيمة تعرّض لها، وتعهد بعدم تكرار المخالفات.

كما خُفضت عقوبة حمو بيكا من شهرين إلى شهر واحد، بعد اعتذاره الرسمي والتزامه بقوانين النقابة. وأكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي، حرص النقابة على تطبيق القانون بعدالة، مع دعمها للفنانين الملتزمين بمعايير المهنة واحترامهم لدورهم داخل المجتمع.